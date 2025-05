Anketa Valicona: Najpogostejši razlog za neudeležbo na referendumu bojkot

Ljubljana, 14. maja - Najpogostejši razlog za neudeležbo na nedeljskem referendumu je bojkot oz. protest, kaže anketa Valicona. Ta razlog je navedlo 37,3 odstotka vprašanih, ki niso oddali svojega glasu. 60 odstotkov celotne volilne udeležbe so sicer predstavljali podporniki SDS, SLS, NSi in Demokratov. Udeležba je bila najvišja med podporniki SLS, in sicer 61-odstotna.