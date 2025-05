SDS zahteva izredno sejo DZ o pokojninskem sistemu

Ljubljana, 14. maja - SDS zahteva sklic izredne seje DZ o pokojninskem sistemu. Predlagajo, da DZ na isti seji obravnava predlog SDS za razveljavitev obstoječe zakonske podlage za podeljevanje dodatkov k pokojninam umetnikom in vladni predlog pokojninske reforme. To bo omogočilo razpravo o prihodnosti pokojninskega sistema in odpravi neupravičenih privilegijev, menijo.