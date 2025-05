V SDS bodo interpelacijo podprli, če ministrica Vrečko ne bo odstopila sama

Ljubljana, 12. maja - V SDS so ob interpelaciji ministrice za kulturo Aste Vrečko, ki so jo danes vložili poslanci iz vrst NSi in Demokratov, ocenili, da bi morala ministrica že zdavnaj odstopiti. "Če ne bo, potem bomo interpelacijo seveda podprli," je v izjavi za Televizijo Slovenija ob robu obiska poslanske skupine v Savinjski regiji dejal poslanec SDS Zvonko Černač.