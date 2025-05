Arčon o interpelaciji Vrečko: NSi in Demokrati iščejo prostor pod soncem ali poslušajo prvaka opozicije

Ljubljana, 12. maja - Podpredsednik Svobode Matej Arčon meni, da je interpelacija ministrice Aste Vrečko, ki so jo vložili poslanci iz vrst NSi in Demokratov, del strategije do naslednjih volitev. Stranki iščeta svoj prostor pod soncem ali pa poslušata prvaka opozicije Janeza Janšo, je ocenil. A je prepričan, da ministrica lahko "mirno spi", koalicija pa jo podpira.