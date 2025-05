Vrečko v odzivu na interpelacijo: Kulturnega boja se ne želim iti

Ljubljana, 12. maja - Ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko je v odzivu na vloženo interpelacijo zoper njo desnici očitala, da je kulturni boj vse, kar se znajo iti, in da želijo vanj zvleči tudi njo in njeno stranko. "Jaz se kulturnega boja ne želim iti," je poudarila. Pričakuje, da jo bosta na interpelaciji podprli obe koalicijski partnerici.