Do 15. ure devet zadev s sumom kršitve volilnega molka

Ljubljana, 11. maja - Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od sobote in do danes do 15. ure prejela 42 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka med referendumom o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Inšpektorat na podlagi obvestil obravnava devet zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka.