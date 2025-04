Maratonska seja o interpelaciji vlade brez sprejetih sklepov

Ljubljana, 24. aprila - Poslanci so po dobrih 14 urah nekaj po polnoči končali razpravo o interpelaciji vlade, ki jo zaradi izjav premierja Roberta Goloba o pokojninski reformi iz leta 2012 vložila SDS. Ob koncu so s 30 glasovi za in 43 proti zavrnili sklep, po katerem bi DZ predlagal vladi, naj predčasno zaključi mandat.