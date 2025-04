Glasovanje DZ po interpelaciji vlade: 30 za, 43 proti

Ljubljana, 24. aprila - DZ je ob koncu maratonske razprave o interpelaciji vlade Roberta Goloba, ki jo je vložila SDS, glasoval o sklepu, naj DZ predlaga vladi, naj odstopi in omogoči predčasne volitve v jeseni. Za sklep so glasovali v SDS, NSi in poslanski skupini nepovezanih poslancev, zavrnili so ga prisotni poslanci koalicije in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek.