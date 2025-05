Poslanci NSi in Demokratov vložili interpelacijo ministrice za kulturo Aste Vrečko

Ljubljana, 12. maja - Poslanci iz vrst NSi in Demokratov so po referendumu, na katerem so volivci zavrnili zakon o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke, vložili interpelacijo ministrice za kulturo Aste Vrečko. Očitki so sicer širši, med drugim ji očitajo negospodarno rabo javnih sredstev ter sistematično uničevanje vrednot slovenske osamosvojitve.