Opozicija prepričana v slabši položaj upokojencev zaradi ukrepov aktualne vlade

Ljubljana, 23. aprila - Poslanci opozicije so v predstavitvi poslanskih stališč ob interpelaciji vlade premierju Robertu Golobu očitali laži. Strinjali so se, da je pokojninska reforma potrebna in da vlada ni naredila dovolj za izboljšanje položaja upokojencev. Prepričani so, da se bo gmotni položaj upokojencev še znižal zaradi predvidenih ukrepov aktualne vlade.