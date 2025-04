Poslanci potrdili spremembe na področju zaposlovanja tujcev

Ljubljana, 25. aprila - Poslanci so danes z 52 oz. 51 glasovi za in 31 glasovi proti podprli noveli zakonov o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter o tujcih, ki rahljata pogoje za prihod visokokvalificirane tuje delovne sile. Uvaja se tudi sezonsko delo tujcev v turizmu in gostinstvu.