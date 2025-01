Vlada sprejela predloga novel o tujcih in o njihovem delu

Ljubljana, 20. januarja - Vlada je na dopisni seji sprejela predloga novel zakonov o tujcih ter o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Z njima se v pravni red prenaša evropsko direktivo o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namen visokokvalificirane zaposlitve, med drugim pa se uvaja sezonsko delo tudi v turizmu in gostinstvu.