Poslanci danes o lažjem zaposlovanju tujcev

Ljubljana, 26. marca - DZ bo v nadaljevanju redne marčne seje med drugim obravnaval predloga novel zakonov o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter o tujcih, ki lajšata pogoje za prihod visokokvalificirane delovne sile iz tretjih držav, prvi pa uvaja tudi sezonsko delo tujcev v gostinstvu in turizmu. K obema so na matičnem odboru sprejeli veliko dopolnil.