Odbor DZ za delo novelo o zaposlovanju tujcev dopolnil z novimi rešitvami

Ljubljana, 12. marca - Odbor DZ za delo je v drugi obravnavi potrdil predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki rahlja pogoje za prihod visokokvalificirane tuje delovne sile in uvaja sezonsko delo tujcev v turizmu in gostinstvu. V središču razprave je bil sicer amandma Svobode in SD, ki vladi omogoča določanje strateških poklicev z uredbo.