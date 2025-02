Predloga novel zakonov o tujcih in njihovem zaposlovanju v nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 13. februarja - Predloga novel zakonov o tujcih ter o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev sta primerna za nadaljnjo obravnavo, so na današnji izredni seji DZ odločili poslanci. V opoziciji so sicer obema predlogoma nasprotovali, saj da favorizirata tujce in zgolj gasita požar ob pomanjkanju delovne sile. Pripombe je bilo slišati tudi na strani koalicije.