DZ skozi drugo obravnavo sprememb na področju tujcev praktično brez razprave

Ljubljana, 26. marca - Drugo branje predlogov novel zakonov o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter o tujcih, ki rahljata pogoje za prihod visokokvalificirane tuje delovne sile, se je v DZ kljub več predlogom dopolnil odvilo praktično brez razprave. Podpore opozicije, ki pogreša ukrepe na področju demografije in zaposlovanja Slovencev, ni pričakovati.