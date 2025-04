Vrečko: Na referendumski dan moramo počastiti kulturo

Ljubljana, 11. aprila - Koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko v referendumski kampanji pričakuje manipulacijo in ostre izjave SDS na račun umetnikov in njihovih del. Slednje vidi kot zavržne, državljane pa tako poziva, da na dan referendumskega glasovanja kot tudi sicer v kampanji počastijo kulturo, ne pa sodelujejo pri njenem uničenju.