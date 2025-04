Fotografije Gregorja Božiča bodo povezale Slovenj Gradec z EPK Nova Gorica-Gorica

Slovenj Gradec, 11. aprila - Preplet naravne in kulturne krajine med drugim ponazarja razstava, ki jo bo ob 18. uri v Koroški galeriji likovnih umetnosti odprl programski vodja EPK GO! 2025 Stojan Pelko. V ospredju razstave so fotografije goriškega fotografa in režiserja Gregorja Božiča, v dialogu z njimi pa bodo postavljena dela iz zbirk drugih muzejev in galerij.