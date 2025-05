V Novi Gorici danes Dan brezmejnih festivalov

Nova Gorica, 8. maja - V Novi Gorici so se danes v okviru Dneva brezmejnih festivalov združila tradicionalna dogajanja, kot so Festival obrti in podjetništva, Okusi brez meja, Festival vrtnic ter Festival ljubiteljske kulture. Kljub temu, da se je dogajanje preselilo iz centra mesta, je festival na Trg Evropa privabil številne obiskovalce.