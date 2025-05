Basaglia, italijanski psihiater, ki je ukinil psihiatrične bolnišnice

piše Eva Horvat

Ljubljana, 14. maja - Psihiater Franco Basaglia (1924-1980) je v italijansko psihiatrijo vnesel revolucionarno spremembo v odnosu družbe in stroke do duševnega zdravja, saj je v ospredje postavil dostojanstvo in pravice pacientov. Botroval je temeljiti reformi psihiatrije, v sklopu katere so v Italiji leta 1978 sprejeli zakon o ukinitvi bolnišnic.