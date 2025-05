Singers Corners z zborovskim petjem tudi na EPK

Nova Gorica, 9. maja - Razpršeni festival zborovskega petja na prostem Singers Corners prinaša v čezmejni goriški prostor pet zborovskih koncertov na slovenski in štiri na italijanski strani. Posamezne dogodke bodo ustvarjali različni organizatorji in pevski sestavi, od manjmajših do starejših ter različnih velikosti, so povedali na današnji novinarski konferenci.