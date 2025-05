Na EPK o bazaljanski reformi psihiatrije tudi s Konjem Markom

piše Eva Horvat

Ljubljana, 14. maja - Evropska prestolnica kulture Nova Gorica - Gorica v programskem segmentu Kreacija novega predstavlja dediščino psihiatra in humanista Franca Basaglie (1924-1980). Ta je reformo psihiatrije, ki je Italiji prinesla nov odnos do pacientov in zaprtje psihiatričnih bolnišnic, začel udejanjati v 60. letih prejšnjega stoletja prav v Gorici.