Drevesni orkester vabi v novogoriški Rafutski park

Nova Gorica, 7. maja - V okviru uradnega programa Evropske prestolnice kulture (EPK) Nova Gorica-Gorica so danes odprli zvočni projekt Simfonični gozd / Drevesni orkester, avtorjev Markusa Rindta in Dresdenskih simfonikov. Otvoritveno slovesnost so pripravili v Rafutskem parku, kjer se je zbralo precej ljubiteljev narave in umetnosti.