Zveza Mink iz Tolmina z novimi projekti v okviru EPK

Nova Gorica, 1. aprila - Zveza Mink Tolmin, Ecopark ODV Association in GO! 2025 so danes predstavili prihajajoče dogodke v okviru projektov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture (EPK) Nova Gorica - Gorica. Tako že v tem tednu pripravljajo okroglo mizo in odprtje razstav v projektu Nevidne ženske, prihodnji teden pa odkritje kipa v Kanalu v projektu Dol k reki.