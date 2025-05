V Gorici bodo odprli razstavo Zorana Mušiča, tretjo v sklopu EPK

Gorica, 20. maja - V Palači Attems-Petzenstein v Gorici bodo v nedeljo odprli razstavo z naslovom Züriška soba, dela in atelje, ki bo na ogled do 31. oktobra. Gre za zadnjo od treh velikih razstav v sklopu EPK, posvečenih slovenskemu umetniku svetovnega slovesa Zoranu Mušiču (1909-2005), ki je od leta 1945 do smrti živel in ustvarjal v Benetkah in Parizu.