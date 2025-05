Na Goriškem v začetku junija velika potresna vaja

Gorica, 20. maja - Med 5. in 8. junijem bo na čezmejnem območju Goriške in Vipavske doline potekala velika čezmejna reševalna vaja Potres. Pripravljajo jo v okviru evropskega projekta GOin4Safety in je namenjena izboljšanju pripravljenosti in usklajevanju služb za zaščito in reševanje pri obvladovanju razmer ob izrednih naravnih dogodkih.