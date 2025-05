Predstava 1976 poklon mestu Nova Gorica

Nova Gorica, 19. maja - V petek bo na stadionu Športnega parka v Novi Gorici zaživela avtorska predstava 1976, ki je peta predstava iz cikla Dodekalogija 1972-1983. Vse predstave Dodekalogije so del uradnega programa Evropske prestolnice kulture, režiser Toni Janežič pa je povedal, da so nekakšen poklon mestu, v katerem je tudi sam preživel otroštvo in mladost.