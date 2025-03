Dovolj podpisov za že sedmi referendum v tem mandatu

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 20. marca - SDS je zbrala zadostno število podpisov za referendum o dodatku k pokojnini za umetniške dosežke, v DZ jih bodo vložili v prihodnjih dneh, so sporočili. Za vladne stranke je to pričakovano, v današnjih odzivih pa so sicer izpostavljali, da je referendum manipulacija volivcev, uperjen proti kulturi in umetnikom.