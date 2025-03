Odbor za zdravstvo predlogu razmejitve zdravstva prižgal zeleno luč

Ljubljana, 13. marca - Poslanci odbora DZ za zdravstvo so z 10 glasovi za in enim proti predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi razmejil zdravstvo, prižgali zeleno luč. Sprejeli so tudi številna koalicijska dopolnila. Spremenjen predlog tako tudi za koncesionarje predvideva neprofitnost, in sicer pri storitvah, ki jih opravljajo v javni zdravstveni mreži.