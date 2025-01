Fides: Predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti dokaz zgrešenega pristopa urejanja razmer

Ljubljana, 16. januarja - Predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je danes potrdila vlada, je dokaz zgrešenega pristopa urejanja razmer, od katerega pacienti ne bodo imeli ničesar. Bo pa to še en velik pretres za javni zdravstveni sistem, ki si ga vlada ne bi smela privoščiti, so za STA navedli v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides.