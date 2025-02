Zakonodajno-pravna služba DZ s številnimi pripombami na predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana/Brdo pri Kranju, 26. februarja - V zakonodajno-pravni službi DZ so podali številne pripombe na predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Opozorili so, da bi predvidene obsežne spremembe terjale pripravo novega zakona in ne novele. Na ministrstvu za zdravje bodo razloge za načrtovane spremembe, ki so jih zapisali v predlog novele, ponovno preučili in okrepili, so napovedali.