Zdravniške organizacije napovedale ustavno presojo novele zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 21. januarja - V zdravniških organizacijah napovedujejo, da bodo po sprejemu novele zakona o zdravstveni dejavnosti zahtevali ustanovno presojo spornih členov. Menijo namreč, da je predlog zakona diskriminatoren in pacientom ne bi prinesel ničesar. Zelo kritični so bili tudi do dejstva, da jih vlada ni vključila v proces priprave predloga novele.