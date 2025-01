Poslanci predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti poslali v nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 30. januarja - Poslanci DZ so ocenili, da je novela zakona o zdravstveni dejavnosti primerna za nadaljnjo obravnavo. Novelo, ki bi razmejila javno in zasebno zdravstvo, so podprli navzoči poslanci Svobode, SD in trije poslanci Levice ter jo označili za nujno potrebno, nasprotovali pa so ji v SDS in NSi, kjer so opozarjali na škodljive posledice.