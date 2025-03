Odbor za zdravstvo bo o predlogu razmejitve zdravstva predvidoma glasoval v četrtek

Ljubljana, 11. marca - Poslanci, člani odbora DZ za zdravstvo, so na današnji seji odbora razpravljali tudi o predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi razmejil javno in zasebno zdravstvo. Predsednica odbora Tamara Kozlovič (Svoboda) je sejo nato prekinila. O predlogu in številnih koalicijskih predlogih dopolnil bodo poslanci predvidoma glasovali v četrtek.