Teden možganov letos s poudarkom na razvojnih fazah človeka in njegovih možganov

Ljubljana, 10. marca - Začenja se Teden možganov, namenjen osveščanju javnosti o skrbi za zdravje možganov. Letos je v ospredju tema razvojnih faz človeka in njegovih možganov. Slovensko društvo za nevroznanost Sinapsa pripravlja aktivnosti, ki bodo osvetlile nevroznanstvene in psihološke, pa tudi filozofske in eksistencialne vidike odraščanja in staranja.