Z uvodnimi predavanji o raziskovanju ljubezni so naznanili začetek Tedna možganov

Ljubljana, 11. marca - Na Institutu Jožef Stefan so danes obeležili začetek 20. Tedna možganov, ki poteka na temo ljubezni in seksualnosti. Na uvodnih predavanjih so o ljubezni spregovorili z biološke in sociološke perspektive. Nevroznanstvenik in rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič je predstavil, kaj se dogaja v možganih živali in ljudi, ko so zaljubljeni.