Slovenski javnosti je skrb za zdravje možganov vedno bolj pomembna

Ljubljana, 16. marca - Slovenska javnost prispevku dobrega zdravja in delovanja možganov h kakovostnemu življenju pripisuje velik pomen, kažejo prvi izsledki raziskave slovenskega javnega mnenja 2022/2 o zanimanju in skrbi za zdravje možganov. Raziskava ponuja novo iztočnico za premislek o stanju in potrebah družbe v izvajanju vseživljenjske skrbi za zdravje možganov.