V ospredju letošnjega Tedna možganov povezave med jezikom in možgani

pripravila Manca Ahčin

Ljubljana, 12. marca - Vsako leto tretji teden v marcu poteka akcija Teden možganov, ki je namenjena osveščanju javnosti o pomenu raziskovanja in poznavanja možganov. Tudi letos bodo pod okriljem Slovenskega društva za nevroznanost Sinapsa v Ljubljani in drugih krajih potekale aktivnosti, na katerih bodo v ospredju teme, ki se dotikajo povezav med jezikom in možgani.