Ob slovenskem dnevu možganov predstavili projekt dobrih navad za zdrave možgane pri otrocih

Ljubljana, 13. marca - Na Institutu Jožef Stefan so v organizaciji Slovenskega društva za nevroznanost Sinapsa s slovesnostjo obeležili današnji slovenski dan možganov, namenjen ozaveščanju javnosti o skrbi za zdravje možganov. Predstavili so material za spodbujanje dobrih navad za zdrave možgane pri otrocih. Sledila so predavanja o aktualnih temah v nevroznanosti.