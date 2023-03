Ljubljana, 13. marca - Z uvodnimi predavanji o povezavah med jezikom in možgani se je začel Teden možganov, ki letos poteka pod geslom Na koncu jezika. Ta teden bodo različni strokovnjaki odgovarjali na vprašanja, kakšno vlogo imajo pri jeziku možgani ter kako tudi jezik oblikuje naše miselne procese in nevrofiziologijo, so na uradnem odprtju napovedali organizatorji.