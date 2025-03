Projekt Like a bird za boljše povezovanje mladih iz Nove Gorice in Gorice

Nova Gorica, 4. marca - Projekt Like a bird - čezmejna igriva arhitektura, ki so ga pripravili na Goriškem v okviru letošnje Evropske prestolnice kulture (EPK), naslavlja vrsto izzivov za boljše povezovanje mladih prebivalcev somestja Nova Gorica in Gorica kot meščanov in bodočih ustvarjalcev mest, ki bodo sodelovali pri upravljanju in oblikovanju politik.