Predlog prostorske umestitve vetrnic na območju Rogatca v javni obravnavi

Ljubljana, 27. februarja - Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes javno objavilo študijo variant, okoljsko poročilo in predlog državnega prostorskega načrta za vetrno elektrarno Rogatec. Postaviti jo nameravajo Dravske elektrarne Maribor, zajemala pa bo pet vetrnic, katerih moč še ni določena. Javna obravnava bo trajala do 30. marca.