HSE z več načrti za povečanje pridobivanja obnovljive električne energije

Ljubljana, 22. marca - Holding Slovenske elektrarne (HSE) je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, pri čemer je bil delež električne energije iz vodnih virov Skupine HSE lani 56-odstoten, so sporočili iz HSE. Ob tem so spomnili na načrte za povečanje pridobivanja električne energije iz slovenskih rek in na potencial sonca in vetra.