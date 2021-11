V načrtih za vetrne elektrarne Dem najdlje s postopki za Ojstrico

Maribor/Dravograd, 14. novembra - Dravske elektrarne Maribor (Dem) izvajajo tri projekte za postavitev vetrnih elektrarn, in sicer za Ojstrico, Rogatec in Paški Kozjak. Najdlje so postopki za Ojstrico nad Dravogradom, za katero Dem pričakuje, da bo v prvi polovici 2022 javna razgrnitev dokumentacije postopka umeščanja v prostor. Vetrnice bi se tam lahko zavrtele v letu 2025.