Dravske elektrarne ob 70-letnici zagnale sončno elektrarno Zlatoličje

Maribor, 28. septembra - Dravske elektrarne Maribor (DEM) so današnjo slovesnost ob 70-letnici obstoja, ki so jo zaradi epidemije obeležile z enoletno zamudo, izkoristile tudi za uradni zagon sončne elektrarne Zlatoličje. Gre za 2,5-megavatno napravo, ki je šele začetek tovrstnih projektov. V prostor že umeščajo največjo elektrarno na območju med Forminom in Zlatoličjem.