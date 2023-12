Dravske elektrarne letos z nadpovprečno proizvodnjo in prihodki

Maribor, 15. decembra - Za Dravskimi elektrarnami Maribor (DEM) je dinamično leto, ki so ga zaznamovali nadpovprečno poslovanje, novi projekti, pa tudi nekatere manj pozitivne zgodbe, kot so poplavni valovi in nedavni kibernetski napad na HSE. V zvezi s slednjim je generalni direktor Damjan Seme zagotovil, da so njihove elektrarne ves čas obratovale varno in zanesljivo.