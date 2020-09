Dravske elektrarne obeležujejo 60 let hidroelektrarne Ožbalt

Maribor, 16. septembra - Dravske elektrarne Maribor (DEM) so v minulem letu proizvedle 2744 gigavatnih ur električne energije, kar je dobrih šest odstotkov manj kot leto prej. Ne glede na to, so prihodke lani povišali za skoraj pet odstotkov, a hkrati skoraj prepolovili dobiček. Te dni obeležujejo 60 let od začetka obratovanja hidroelektrarne (HE) Ožbalt.