Putin pozitivno o pogovorih z ZDA

Sankt Peterburg, 19. februarja - Ruski predsednik Vladimir Putin je torkove pogovore delegacij Rusije in ZDA pod vodstvom zunanjih ministrov obeh držav danes ocenil kot pozitivne in dejal, da je šlo za prvi korak v smeri ponovne vzpostavitve odnosov med Moskvo in Washingtonom. Dodal je, da bo v pogajanja o koncu vojne vključena tudi Ukrajina.