Več skupin v Evropskem parlamentu opozarja, da se Evropa ne more zanašati na ZDA

Bruselj, 18. februarja - Evropa se ne more več v celoti zanašati na ZDA pri obrambi skupnih vrednot in interesov, so danes v skupni izjavi zapisali voditelji političnih skupin Evropske ljudske stranke (EPP), Socialistov in demokratov (S&D), liberalcev (Renew) in Zelenih v Evropskem parlamentu. Prepričani so, da mora Evropa okrepiti tako lastno obrambo kot podporo Ukrajini.