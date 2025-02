Kremelj pogovore z ZDA vidi kot pomemben korak k razrešitvi konflikta v Ukrajini

Moskva, 19. februarja - Pogovori med predstavniki Rusije in ZDA, ki so v torek potekali v Rijadu, predstavljajo pomemben korak na poti do razrešitve konflikta v Ukrajini, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Ni pa dal jasnega odgovora, kdaj naj bi se srečala voditelja obeh držav, Vladimir Putin in Donald Trump.